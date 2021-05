Macron eert Napoleon dan toch: ‘Hij maakt deel uit van ons allemaal’

Ondanks hevige tegenstand heeft Frans president Emmanuel Macron dan toch gespeecht voor de 200ste verjaardag van Napoleon Bonapartes overlijden. ‘Ik wil niet toegeven aan zij die het verleden willen uitwissen omdat het niet overeenkomt met hun hedendaagse visie.’

Niet toevallig maakte de Franse president Macron pas op het laatste moment bekend dat hij woensdag een bloemenkrans zou neerleggen bij het grafmonument van keizer Napoleon aan Les Invalides in de Franse hoofdstad. Al weken woedt er bij onze zuiderburen een hevig debat tussen voor- en tegenstanders van een viering voor de 200ste verjaardag van de Franse wereldveroveraar.

Macron verantwoordde zijn speech vanuit ‘de strijd tegen onwetendheid, een liefde voor kennis en geschiedenis en de wens om niet toe te geven aan zij die het verleden willen uitwissen omdat het niet overeenkomt met hun hedendaagse visie.’

‘Napoleon Bonaparte maakt deel uit van ons allemaal’, verklaarde Macron voor een groep studenten in het Parijse Institut de France. De Franse president roemde Bonaparte als een groot legerleider: ‘Zijn naam uitspreken volstaat om mensen te enthousiasmeren. De lessen die hij ons leerden over strategie en wetgeving, zinderen vandaag nog na.’

Toch benadrukte de president dat er vandaag niet enkel op een positieve manier gevierd kan worden. ‘We moeten op een verlichte manier terugkijken, naar onze geschiedenis als een geheel.’ Macron noemde daarbij de beslissing van Napoleon in 1802 om de slavernij opnieuw in te voeren.

‘Bij zijn veroveringstochten lag Napoleon nooit echt wakker van de menselijke verliezen’, gaf de Franse president ook toe. ‘Ondertussen hebben we de waarde van het menselijk leven boven alles geplaatst, in oorlogstijden en in tijden van pandemieën.’