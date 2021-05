De PS stuurt de 36-jarige Audrey Hanard naar voren als nieuwe voorzitter van Bpost, zo vernam De Standaard. Met Hanard krijgt Bpost zijn jongste voorzitster ooit. Ze staat bovendien voor een inclusieve en duurzame wereld en adviseert NGO’s en de Wereldbank.

Audrey Hanard, geboren in 1985, vormt een schril contrast met de oude krokodil François Cornelis (71) die meer affectie had met het racecircuit in Francorchamps dan met een postbode. Hanard is getalenteerd ...