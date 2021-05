Alweer een staatshervorming. En u mag meebeslissen

In 2024 willen onze politici met een nieuwe staatshervorming, de zevende al, orde op zaken stellen. We mogen er zelfs allemaal aan meewerken, want er komt een grote bevraging over hoe ons land er zou moeten uitzien.

Het is een wetmatigheid in de Belgische politiek: om de tien tot vijftien jaar moet er weer over een staatshervorming gepraat worden. Ooit gaat België zo zeer uitgekleed zijn daardoor, dat er geen België meer overblijft. Of klopt dat idee over de langzame verdamping van België niet meer? Wat die zevende staatshervorming moet oplossen en of we België ooit definitief kunnen begraven, het zijn vragen voor politiek journalist Matthias Verbergt.

