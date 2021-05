Franse journalist mogelijk ontvoerd in Mali

Op de sociale media circuleert een korte video waarin de Franse journalist, Olivier Dubois, zegt dat hij begin april werd ontvoerd door aan Al-Qaeda gelinkte jihadisten in Mali. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt voorlopig enkel de verdwijning van Dubois.

Dubois werkte voor verscheidene media, waaronder nieuwszender France24 en de krant Libération. In de video van ongeveer 20 seconden zegt de journalist dat hij op 8 april in Gao werd ontvoerd door leden van de islamistische terreurgroep Nusrat al-Islam, ook wel Al-Qaeda in Noord-Afrika genoemd. Hij richt zich tot zijn familie, vrienden en de Franse autoriteiten ‘opdat ze alles in hun macht doen om mij vrij te krijgen’.

Een bron binnen het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde aan Reuters dat een Franse journalist vermist is in Mali. Het ministerie staat in contact met de familie van Dubois en onderzoekt op dit moment de echtheid van de beelden.