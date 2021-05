Malinese vrouw zet negenling op de wereld

Een Malinese vrouw is dinsdag in een ziekenhuis in Marokko bevallen van een negenling. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Mali. De negenling kwam als een verrassing voor de artsen, want zij hadden na een echografie op zeven baby’s gerekend.

De vrouw beviel via een keizersnede van vijf dochters en vier zonen. De moeder stelt het goed. Over de toestand van de kinderen, maakte het ministerie niets bekend.

De kinderen zijn in de stad Casablanca geboren, berichten Marokkaanse media. De vrouw uit Mali had zich eind maart in het Noord-Afrikaanse land gevestigd.

Het Guinness World Records Book lijst drie gevallen van een tienling op. Maar dikwijls overleven de meerlingen niet, omdat ze te vroeg geboren worden. Wel is een geval bekend uit de VS waarin alle baby’s van een achtling het gehaald hebben.