‘Ceo van leverancier mondmaskers regering opgepakt in Frankrijk’

De zaakvoerder van Avrox, het Luxemburgse bedrijf dat 15 miljoen mondmaskers aan ons land leverde, is opgepakt in Cannes. Dat schrijft Nice-Matin. Hij zou ter beschikking gesteld worden van het Belgische gerecht.

De zakenman, die gedomicilieerd zou zijn in Cannes, zou nadat hij dinsdag werd opgepakt vandaag al voor het parket verschijnen in Aix-en-Provence. Dat zou hem volgens Nice-Matin naar alle waarschijnlijkheid ter beschikking stellen van ons land.

Dinsdag vonden ook al huiszoekingen plaats bij Avrox. In juni was er al een onderzoek ­geopend naar de verkoop van de maskers. De huiszoekingen werden gecoördineerd door Eurojust, en vonden in verschillende landen plaats. Volgens de krant Le Soir, die het nieuws online meldde, ging het onder meer om huiszoekingen in Luxemburg. Het Brusselse parket bevestigde de huiszoekingen, maar wilde geen verdere details geven. De huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar onder meer valsheid in ­geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en ­belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving.

‘Het lijkt duidelijk dat het net zich verder sluit rond de verdachten’, reageerde oppositielid Michael Freilich (N-VA). ‘Indien blijkt dat ons land werd opgelicht dan hoop ik dat we ons geld op één of andere manier kunnen recupereren. Ook zullen we ons dan moeten buigen over de politieke verantwoordelijkheid van de toenmalige regering die schijnbaar roekeloos handelde in deze zaak.’

Het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) volgt de ontwikkelingen op de voet, maar benadrukt dat ‘langs de kant van Defensie alle procedures indertijd gevolgd zijn’. ‘Zowel het Rekenhof als de Raad van State stelde als vast dat Defensie niet in de fout ging’, zegt haar woordvoerder Cédric Maes. ‘Als er nu sprake is van valse documenten dan is dat een misdrijf en moet het gerecht haar werk doen. Het is niet de taak van Defensie om referenties van bedrijven na te trekken op echtheid. Wie valse referenties neerlegt, begaat een misdrijf en kan daarvoor worden vervolgd. We laten het gerecht nu rustig haar werk doen en afhankelijk daarvan zullen we zien of de Belgische Staat verdere juridische stappen moet ondernemen.’