In de Amerikaanse staat Californië voert de zakenman John Cox campagne om de nieuwe gouverneur te worden. Dat doet hij op een opmerkelijke manier: vergezeld door een grizzlybeer trekt Cox door de staat om stemmen te ronselen. ‘Maak kennis met het beest’, luidt zijn verkiezingsslogan.

Dit najaar vindt in Californië waarschijnlijk een referendum plaats over het lot van de huidige Democratische gouverneur Gavin Newsom. Net als twintig andere staten biedt Californië de kiezers de mogelijkheid om een zogenaamde herroepingsstemming af te dwingen om zo de gouverneur de laan uit te sturen. Daarvoor zijn de handtekeningen nodig van minstens 12 procent van het totale aantal kiezers bij de laatste stembusgang. Dat komt in Californië neer op bijna 1,5 miljoen kiezers.

De petitie, die al in februari 2020 begon, haalde op 26 april al meer dan 1,62 miljoen handtekeningen. De herroepingsstemming kan rekenen op de steun van de Republikeinse partij en aanhangers van de vroege president Donald Trump. Sinds de start van de pandemie wordt ze gevoed door onvrede over de coronamaatregelen van de 53-jarige Newsom.