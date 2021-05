Fiscus vult minder aangiftes zelf in

Dit jaar zal de fiscus ‘slechts’ 3,75 miljoen vooraf ingevulde belastingaangiftes rondsturen. Dat zijn er 170.000 minder dan vorig jaar. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil zo de foutenlast omlaag krijgen.

Met de activering van Tax-on-web is deze namiddag de jaarlijkse periode begonnen waarin ruim 7 miljoen belastingplichtigen hun aangifte van personenbelasting moeten indienen. Deze aangifte slaat op de inkomsten en uitgaven van het jaar 2020.

Deadline: 15 juli

Wie de aangifte digitaal doet, via Tax-on-web dus, heeft daarvoor de tijd tot 15 juli. Wie nog de papieren belastingbrief gebruikt, moet die ten laatste op 30 juni naar de federale overheidsdienst Financiën sturen. En voor wie een mandataris inhuurt (bijvoorbeeld een boekhouder) ligt de deadline op 21 oktober.

Iets meer dan de helft van alle belastingplichtigen moet de aangifte niet zelf invullen, maar krijgt een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ (VVA) toegestuurd door de FOD Financiën. Bij een VVA is het aangifteformulier vooraf aldoor de fiscus zelf ingevuld.

Minder risico

Het aantal VVA’s heeft de voorbije jaren een hoge vlucht genomen omdat de fiscus over steeds meer data beschikt over uw inkomsten en uitgaven. Maar vorig jaar bleken lang niet alle VVA’s correct ingevuld te zijn, of ontbraken er gegevens (bijvoorbeeld over woonleningen of het aantal kinderen ten laste), waardoor de betrokkenen een potentiële belastingvermindering misliepen.

‘We hebben geluisterd naar de kritiek op de VVA’s’, zegt minister Van Peteghem. ‘Om het risico op fouten of ontbrekende data te verkleinen en om het vertrouwen in de juistheid van de VVA’s te herstellen, hebben we besloten om er dit jaar minder te versturen.’ Belastingplichtigen met een complexer profiel, waarvan de fiscus allicht niet alle gegevens in handen heeft, zullen nu geen VVA meer krijgen. Toch benadrukt de minister dat ‘iedereen de VVA altijd goed moet nakijken.’

Als de ingevulde cijfers in de VVA kloppen, moet de betrokkene niets meer doen. Zelfs niet ondertekenen of terugzenden. Geen actie ondernemen betekent dat u het voorstel van aangifte aanvaardt. Als de VVA niet correct is, moet u de aangifte zelf bijwerken en terugsturen naar de federale overheidsdienst Financiën. Hiervoor geldt dezelfde deadline (15 juli digitaal en 30 juni op papier).

Hulplijn

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de aangifte, kan telefonisch terecht op het contactcenter van de belastingdienst, op 02-572.57.57. Langslopen op een kantoor van de FOD Financiën kan omwille van de coronamaatregelen niet. Dat was ook vorig jaar zo. Toen werd er massaal gebruikgemaakt van de telefonische hulplijn. Vanop afstand hielpen de ambtenaren 311.000 aangiftes invullen.