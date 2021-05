Kim Kardashian en Axel Vervoordt genoemd in smokkel van Romeins standbeeld

Een Romeins standbeeld, dat illegaal in de Verenigde Staten is ingevoerd, moet van de Amerikaanse autoriteiten terugkeren naar Italië. Het standbeeld is het onderwerp van een rechtszaak waarin de namen van realityster Kim Kardashian en de Belgische kunsthandelaar Axel Vervoordt worden genoemd.

Het gaat om een fragment van een Romeinse kopie van de ‘Samian Athena’ van Myron, die teruggaat tot de eerste à tweede eeuw. De Amerikaanse autoriteiten baseerden zich op de opvatting van een Italiaanse archeoloog, die in het juridisch dossier stelt dat het standbeeldfragment ‘geplunderd, gesmokkeld en illegaal geëxporteerd’ is.

Het Franse persagentschap AFP kon de rechtbankdocumenten inkijken waarin Kim Kardashian als ontvanger en importeur wordt genoemd. Ze zou gehandeld hebben onder de naam van het Noel Roberts Trust.

Dat fonds wordt in verband gebracht met vastgoedtransacties van Kim Kardashian en Kanye West, die nu in een echtscheiding verwikkeld zijn. De rechtbankdocumenten verwijzen tevens naar een factuur uit 2016 met betrekking tot de verkoop door Axel Vervoordt. Uit een andere factuur blijkt dat Vervoordt het werk in 2012 kocht bij Galerie Chenel in Parijs.

Vervoordt zou destijds door Kim Kardashian en Kanye West ingehuurd zijn om het interieur van hun huis in Calabasas bij Los Angeles te verzorgen, stelt de kunstwebsite Artnet News. Een woordvoerder van Kardashian vertelde AFP echter dat het om onnauwkeurige informatie ging.

Antiekhandelaar Axel Vervoordt. Foto: fred debrock

Het standbeeld werd onderschept toen het in 2016 in de haven van Los Angeles arriveerde: het maakte deel uit van een zending van 5,5 ton ter waarde van bijna 750.000 dollar. Autoriteiten waren gewaarschuwd dat het wel eens om een beschermd cultureel eigendom zou kunnen gaan.

Als onderdeel van een bilaterale overeenkomst met Italië, dat de roof van cultureel erfgoed een halt moet toeroepen, hebben de Verenigde Staten beslist om de import van archeologisch materiaal uit het Zuid-Europese land te beperken. Importeurs moeten bijgevolg duidelijke documenten kunnen voorleggen die de invoer toelaten, of andere vergunningen die verklaren dat de invoer niet in strijd is met de wetten van het land van herkomst.