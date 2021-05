Achttien maanden cel gevorderd voor huurder na gasontploffing Antwerpen

Het openbaar ministerie heeft woensdag achttien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 800 euro boete gevorderd voor Hamdi C. (52) uit Sint-Niklaas, de huurder van het pand op de Paardenmarkt in Antwerpen waar zich drie jaar geleden een verwoestende ontploffing voordeed.

Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie panden op de Paardenmarkt volledig verwoest. Paul Van Laerhoven (39) en Sahil Noor (26) lieten die avond het leven, 27 bewoners raakten gewond. De materiële schade was enorm.

De aangestelde branddeskundige besloot dat het om een gasexplosie ging op de eerste verdieping van pand nummer 101. Iemand had in de kelder een oude gasmeter opengedraaid waardoor op de eerste verdieping gas was kunnen ontsnappen via een oude gasbuis. Die buis was niet voorzien van een afsluitdop nadat er werken waren uitgevoerd. De explosie was vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

Hamdi C. huurde Paardenmarkt 101 en had het handelspand op de gelijkvloerse verdieping en de studio’s op de eerste en tweede verdieping verder onderverhuurd. Hij werd door verschillende bewoners een huisjesmelker genoemd, die alleen maar in snel geldgewin geïnteresseerd was. Zo streek hij per maand 3.000 euro aan huurgelden op, terwijl hij zelf maar 1.000 euro moest betalen. Hij bekommerde zich niet om de woonkwaliteit of de veiligheid. De bewoners klaagden dat de elektriciteit geregeld uitviel, er schimmel op de muren stond, de waterleiding lekte en dat er een gasgeur hing.

Volgens zijn overeenkomst met de eigenaars mocht hij niet onderverhuren en mocht hij evenmin werken uitvoeren zonder hun toestemming. ‘Maar daar trok hij zich niets van aan. Hij liet een oude gasbrander vervangen maar kan niet aantonen dat hij daarvoor een erkende installateur inschakelde. Wellicht heeft er iemand wat in het zwart zitten bricoleren om kosten uit te sparen. En zo komt het dus dat de oude gaskraan niet verzegeld werd en de oude gasbuis niet werd afgesloten, waardoor het gas vrij de kamer kon instromen’, stelde meester Walter Damen, namens de nabestaanden van Paul Van Laerhoven.