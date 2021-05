Hugo Broos vindt nieuwe uitdaging als bondscoach van Zuid-Afrika

Hugo Broos (69) is terug. Twee jaar na zijn laatste job in het voetbal werd hij dinsdag aangekondigd als de nieuwe bondscoach van Zuid-Afrika. De SAFA, de plaatselijke voetbalbond, kon daarmee vooral Congo aftroeven.

Broos vertrok in april 2019 als sportief directeur bij KV Oostende. Het leek erop dat zijn carrière erop zat, zeker omdat hij zijn vrouw – naar eigen zeggen – beloofd had om ermee te stoppen. Maar het is dan toch weer beginnen kriebelen. De voormalige trainer van (onder meer) Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk stond open voor een comeback en verschillende Afrikaanse federaties probeerden hem de voorbije weken te overtuigen om voor hen te kiezen.

Broos was in beeld bij Congo-Brazzaville en Togo en was vooral een topkandidaat voor Congo, waar hij de voorbije week bovenaan de verlanglijst stond en met wie hij in verregaande onderhandelingen was. Uiteindelijk bleek Zuid-Afrika echter over de beste papieren te beschikken.

Bij Zuid-Afrika, het nummer 75 op de Fifa-ranking, werd Molefi Ntseki in maart ontslagen, na de misgelopen kwalificatie voor de Afrika Cup. In juni gaat in Afrika de tweede kwalificatieronde voor het WK 2022 van start en daarom was het belangrijk om snel een vervanger aan te duiden. Dat de keuze op Broos is gevallen, is niet onlogisch. Met Kameroen boekte hij immers een enorm succes door in 2017 de Afrika Cup te winnen. Dat waren ze in al die andere landen niet vergeten.