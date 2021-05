FSMA waarschuwt voor nieuwe frauduleuze websites

Beurswaakhond FSMA waarschuwt opnieuw voor frauduleuze websites die beleggers proberen te verleiden om snel rijk te worden. De fraudeurs maken gebruik van nepadvertenties op sociale media.

Na het klikken op de advertentie of het downloaden van een mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen of virtuele munten). De oplichters gaan vaak erg agressief te werk, aldus de FSMA. Slachtoffers klagen achteraf dat zij hun belegde geld niet meer kunnen recupereren, of gewoonweg niets meer horen van het beleggingsplatform.

De FSMA raadt consumenten aan om steeds de identiteit van de vennootschap achter de website te controleren en ook (via de website van de FSMA) of die over een vergunning beschikt. Bij twijfel kan men rechtstreeks contact opnemen met de beurswaakhond.

Zo is de FSMA is op de hoogte van nieuwe nepadvertenties die verwijzen naar volgende projecten en opleidingen: Bitcoin Champion, Bitcoin Superstar en Bitcoin System.

Ook de lijst met verdachte websites werd aangepast, met toevoeging van een reeks nieuwe tradingplatformen:

- Acceptrade (www.acceptrade.com)

- Antarigroup (www.antarigroup.com)

- Capitalfx (www.capitalfx.co)

- CFD Advanced (www.cfdadvanced.com)

- Cinda Securities (www.cinda-securities.com)

- Commerce wealth (www.commercewealth.com)

- Finrexo (www.finexro.com)

- Finvesting (www.finvestings.com)

- Galore Pro (www.galore.pro)

- Horizon Invest (www.horizoninvest.cc en www.horizoninvest.io)

- ICTrades (www.ictrades.co)

- Ironefx (www.ironefx.com)

- Justforex (www.justforex.com)

- My Coin Elite (www.mycoinelite.com)

- Northstate (www.northstate.io)

- OmegaPro (www.omegaprofx.com, www.omegaproworld.site, www.omegaprotrading.com en www.omegapro.world)

- Primecap (www.primecap.io)

- Quantums Trade (www.quantums-trade.com)

- Topdigitalcoin (www.topdigitalcoin.com)

- Triton Capital Markets (www.tritoncapitalmarkets.com)

- Westmark (www.westmark.com)