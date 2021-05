De Vlaamse schrijfster Lize Spit en de Brusselse auteur Thomas Gunzig zijn getrouwd. Niet echt, wel symbolisch. ‘De liefde kent geen taalgrens, de literatuur echter nog wel’, klinkt het en daarom was er een literair huwelijk tussen twee populaire schrijvers nodig.

De trouwceremonie vond plaats in de kapel van de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg in Brussel. De twee Dichters des Vaderlands Carl Norac en Mustafa Kör zegenden het huwelijk in.

Het huwelijk is het eindpunt van #Thomize, een literair experiment dat begon op 24 april. Via een app van theatercollectief SKaGeN kon je de romance tussen Gunzig en Spit volgen. Meer dan 3.000 mensen deden dat.

Het is een vorm van taalgrensoverschrijdende samenwerking die nodig is om de twee literaturen dichter bij elkaar te brengen, vinden Foire du Livre en Literatuur Vlaanderen. Paul Hermans van Literatuur Vlaanderen legt uit wat het probleem is: ‘We kennen mekaar zeker te weinig. Puur taalkundig - het begrip van de taal - is het de laatste jaren moeilijker geworden. Veel te weinig Franstalige stemmen worden vertaald. Als het gebeurt, dan gebeurt het nog via Amsterdam.’

Marie Noble van Foire du Livre de Bruxelles ziet net hetzelfde: ‘Er is een echte 'méconnaissance', een onwetendheid van de literatuur aan de andere kant van de taalgrens. We moeten elkaar beter leren kennen, want er zijn magnifieke zaken te ontdekken.’

Sprekend voorbeeld is het feit dat Thomas Gunzig (nog) niet vertaald werd naar het Nederlands. ‘Mijn boeken werden al in meerdere talen vertaald, maar niet in het Nederlands’, stelt Gunzig vast. ‘Ik heb nooit goed begrepen waarom. Is het een kwestie van geluk of houden Vlaamse en Nederlandse uitgeverijen niet van mijn boeken?’