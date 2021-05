Duitse ex-doelman Lehmann moet Hertha-bestuur verlaten na racistisch Whatsapp-bericht

De Duitse ex-international Jens Lehmann zetelt niet meer in het bestuur van voetbalclub Hertha Berlijn, nadat hij zich racistisch had uitgelaten over ex-speler Dennis Aogo. Dat heeft een woordvoerder bevestigd.

Lehmann vroeg zich in een tekstboodschap op Whatsapp af of Aogo, die dinsdag analist was bij Sky tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en PSG, daar was om het quota zwarten te respecteren. Het bericht kwam terecht bij Aogo, die het op Instagram plaatste. Lehmann, die aangaf dat hij zich verkeerd uitgedrukt had en hij eigenlijk positief wilde zijn, bood intussen zijn excuses aan. Tevergeefs, want Hertha besloot de samenwerking als raadgever stop te zetten.

‘Hertha neemt afstand van elke vorm van racisme’, verklaarde voorzitter Werner Gegenbauer van de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. ‘Zulke uitlatingen komen op geen enkele manier overeen met de waarden waar onze club voor staat.’