Iraanse topspion verdacht van verijdelde terreuraanslag ziet ondanks maximumstraf af van beroep

Ondanks de maximumstraf van twintig jaar tijdens het terreurproces in eerste aanleg, ziet Assadollah Assadi (49) in laatste instantie af van de beroepsprocedure. Dat bevestigt zijn advocaat Dimitri De Béco woensdagochtend bij aanvang van de zaak voor het Antwerpse hof van beroep.

Assadi wordt beschouwd als het meesterbrein achter de op het laatste nippertje verijdelde terreuraanslag in het Franse Villepinte, in de zomer van 2018. De man stond ook in nauw contact met hoge pionnen van het Iraanse regime.

In Villepinte moest tijdens een massabijeenkomst van de Iraanse oppositie (MEK) in ballingschap – met tal van prominente internationale sprekers present – op aandringen van Assadi een bom afgaan. Onze Belgische veiligheidsdiensten, met dank aan de Israëlische Mossad, konden echter tijdig ingrijpen.

De uitvoerders, het Wilrijks-Iraanse koppel Nasimeh Naami en Amir Saadouni, werden in de Brusselse periferie opgepakt. In hun Mercedes zat een halve kilo TATP-springstof verstopt. Het koppel was op weg naar de Parijse voorstad om het plan uit te voeren. Ook een andere handlanger, Mehrdad Arefani, werd tijdig onderschept. Naami en Saadouni houden tot op vandaag vol dat ze onder immense druk van het regime stonden en gechanteerd werden.

Op hun zwaarbeveiligd proces in Antwerpen kregen ze begin februari bijzonder zware straffen opgelegd. Respectievelijk 15, 17, 18 en 20 jaar. De rechtbank wees ook op de rol van Iran en legde de link met staatsterrorisme.

Opvallend: spion Assadi – die tijdens het eerste proces altijd zijn kat stuurde – kreeg dus de zwaarste straf maar is de enige van het viertal die niet in beroep gaat. Dat bleek vanochtend tijdens de inleidende zitting in beroep. Een korte zitting die opnieuw met grote internationale belangstelling werd gevolgd. Naar de reden van het afzien van de beroepsprocedure is het gissen. Berichten als zou er achter de schermen gesproken worden over een ultrageheime ruildeal met Iran, bijvoorbeeld met VUB-professor Ahmadreza Djalali als pasmunt, kunnen nergens hardgemaakt worden. De piste is in het verleden in hoge diplomatieke kringen besproken, maar lijkt voorlopig niet op tafel te liggen.