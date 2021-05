Gerecht zoekt cocaïnebaas Flor Bressers: ‘Hij is uiterst intelligent en geniet van geweld’

Politie en justitie hebben de jacht geopend op de voortvluchtige topcrimineel Flor Bressers, alias ‘de Universitair’. De 35-jarige is criminoloog van opleiding, maar koos voor een carrière in de misdaad. De man is hoofdverdachte in meerdere grote onderzoeken naar cocaïnesmokkel en moet nog vier jaar celstraf uitzitten voor het kidnappen en mishandelen van een collega-crimineel. ‘Hij is levensgevaarlijk’, klinkt het.