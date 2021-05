Voor het eerst in de clubgeschiedenis staat Manchester City in de finale van de Champions League. Dinsdagavond versloeg de ploeg van Kevin De Bruyne het Franse PSG met 2-0. Na afloop van de wedstrijd waren de City-spelers dan ook door het dolle heen. Dat blijkt uit bovenstaande beelden uit de kleedkamer.

De Bruyne is niet de enige Rode Duivel die de laatste weken hoge toppen scheert bij zijn ploeg. Ook Romelu Lukaku kon zich afgelopen weekend laten gaan nadat hij met Inter de titel had gepakt in de Italiaanse Serie A.