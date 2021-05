Grote cyberaanval achter de rug: ‘Kan elke minuut herbeginnen’

Pas dinsdagavond rond 17 uur kreeg de overheid de ­aanval op haar websites enigszins onder controle. ‘Het was een drukke nacht, een aanval van dergelijke omvang kan elke minuut herbeginnen’, zei Dirk Haex, directeur van Belnet.

‘Vanaf 17 uur, toen de aanval onder controle was, zijn we koortsachtig op zoek met nationale en internationale specialisten om te bekijken wat we kunnen doen als de aanval opnieuw zou beginnen’, zei Haex in De Ochtend op Radio 1. De systemen van Belnet, die de internettoegang levert aan universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten, worden permanent gemonitord. ‘Rond 11 uur konden we bepaalde traffiekstromen waarnemen die niet normaal waren, dat explodeerde rond de middag’, legde Haex uit. ‘We hebben onmiddellijk beslist om het crisisplan op te starten, maar het was niet genoeg om de aanval niet mogelijk te maken.’ Aanvallen op de systemen zijn volgens Haex dagelijkse kost, er bestaan platformen om zo’n aanvallen tegen te houden. ‘Maar aanvallen van dergelijke orde konden we niet aan.’

Belnet gaat nu aan de slag om in kaart te brengen wat er misliep, en te bekijken welke investeringen nodig zijn. ‘In de digitale wereld bestaat honderd procent risicoloze digitale beschikbaarheid niet’, zei Haex. ‘De hackers evolueren ook, de capaciteit op het internet is van zo’n orde dat het bijna onmogelijk is om dergelijke aanvallen zonder enige impact tegen te houden. Cybercriminelen zijn heel intelligent, en deze aanval was intelligent.’

De cyberaanval was een DDoS-aanval, wat staat voor ‘distributed denial of service’. Daarbij worden websites of servers bestookt met nutteloze aanvragen tot ze blokkeren. Resultaat: tal van overheidsdiensten die onbereikbaar ­waren, parlementen die hun werk­zaamheden moesten staken, mailverkeer dat in de soep draaide en problemen bij de online reservaties voor ­vaccinaties. Er werden geen gegevens gestolen, Belnet zal een klacht indienen.