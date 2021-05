Trump lanceert eigen platform na ban van sociale media

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft op zijn website een soort communicatieplatform gelanceerd dat hem in staat moet stellen digitaal contact te onderhouden met zijn aanhangers.

De blogsectie ‘From the Desk of Donald J. Trump’ werd dinsdag gelanceerd. Het systeem doet denken aan Twitter, maar het verschil is dat er enkel berichten van Trump zelf terug te vinden zijn. Bezoekers kunnen zijn berichten, foto’s en video’s wel op Twitter of Facebook delen, maar een reactie achterlaten of in discussie gaan is niet mogelijk.

Trump werd na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 verbannen van onder meer Twitter, Facebook en YouTube, omdat hij zijn volgers zou hebben opgehitst. Na een time-out van twaalf uur werd Donald Trump permanent van Twitter geschorst, ‘vanwege het risico op verdere aanzetten tot geweld’. Ook Facebook vaardigde een verbod af voor de voormalige president. Een onafhankelijk toezichtsorgaan van Facebook - het Oversight Board - zal woensdag beslissen of Trumps Facebookverbod gehandhaafd blijft. En ook het videoplatform Youtube blokkeerde zijn profiel, maar zal hem terug toegang geven wanneer ‘het risico op geweld is afgenomen’.

89 miljoen volgers

Via Twitter kon Donald Trump 89 miljoen mensen rechtstreeks aanspreken. Hij gebruikte dat kanaal om de traditionele media te omzeilen en de maatschappelijke conversatie te sturen. Zijn fans en tegenstanders smulden van de weinig diplomatieke taal die Trump er hanteerde, van zijn spelfouten, zijn hoofdletters en van de verrassingsfactor: je wist nooit wat hij nù weer ging tweeten. Hij gebruikte Twitter ook om tegenspraak binnen het Republikeinse kamp het zwijgen op te leggen: elke Republikeinse Senator was als de dood voor een vernietigende tweet van @realDonaldTrump, want dat kostte je vele miljoenen stemmen.