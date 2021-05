Kleinste vangst sinds 2000 voor Belgische vissers

De Belgische vissers hebben in 2020 de verdere terugval van de vangst niet kunnen vermijden. In kilo’s werd er 5 procent minder gevangen, in euro’s was er zelfs een daling met 8 procent.

De Belgische zeevissers haalden in twintig jaar tijd nooit zo weinig vis op als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen en het Departement Landbouw en Visserij. Ze voerden vorig jaar 18.306 ton vis aan, 5 procent minder dan een jaar eerder. De aanvoer gaat al enkele jaren in dalende lijn. In 2020 werkte de coronacrisis de terugval mee in de hand. Vissers konden tijdens de coronacrisis een stilligvergoeding krijgen.

Tong brengt meest op

De waarde van de aanvoer daalde met 8 procent tot 74,3 miljoen euro. Het is de kleinste omzet sinds 2013. Tong blijft met grote voorsprong de belangrijkste soort, in euro’s gerekend. Met 31,4 miljoen euro was de vis goed voor 42 procent van de totale omzet. Tong is al vele jaren de belangrijke inkomstenbron van de Belgische zeevissers. Maar de omzet in 2020 lag wel nog een stuk lager dan in het recordjaar 2011. Toen was de tongvangst ruim 37 miljoen euro waard.

Schol blijft in kilo’s gerekend de belangrijkste soort voor de Belgische visserij. Maar deze platvis brengt financieel almaar minder op. Sinds 2017 is de omzet van schol meer dan gehalveerd van iets meer dan 17 miljoen tot 8,3 miljoen euro. Ook de garnaalvisserij wordt geconfronteerd met een forse terugval van de omzet. 2020 leverde 2,5 miljoen euro op. In 2016 was dat nog 7,4 miljoen euro.