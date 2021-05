Derek Chauvin vraagt nieuw proces na veroordeling voor dood George Floyd

Derek Chauvin, de ex-agent die twee weken geleden schuldig bevonden werd aan moord op George Floyd, heeft de rechter in Minneapolis om een nieuw proces gevraagd.

Volgens moties die Chauvins advocaat Eric Nelson indiende bij rechter Peter Cahill, werd zijn cliënt een eerlijk proces ontnomen. Er zou sprake zijn van wangedrag door de aanklagers en jury, onjuiste rechtsopvattingen tijdens het proces, en het verdict zou tegen de wet ingaan.

Na een drie weken durend proces, met 45 getuigen, had een twaalfkoppig jury Chauvin op 20 april schuldig bevonden over de hele lijn: aan onopzettelijke moord in de tweede graad (zonder voorbedachte rade), moord in de derde graad (onopzettelijk, als gevolg van een gevaarlijke daad), en doodslag in de tweede graad. De veroordeling werd na tal van Black Lives Matter-protesten gevierd als een mijlpaal in de strijd tegen politiegeweld en racisme in de VS. Ook Amerikaans president Joe Biden sprak zijn tevredenheid over het verdict uit.

De verdediging had tijdens het proces al verschillende keren aan rechter Peter Cahill gevraagd het proces stop te zetten, omdat er sprake zou zijn van juridische fouten. Maar er werd nooit op die vraag ingegaan.

Enorme media-aandacht

De advocaat van Chauvin stelt nu dat de rechter een verplaatsing van het proces naar een andere plaats dan Minneapolis heeft tegengehouden. Bovendien heeft Cahill nagelaten de jury voor de gehele duur van het proces volledig van de buitenwereld af te zonderen. Als gevolg daarvan werden de juryleden beïnvloed door de enorme media-aandacht die er voor de zaak bestond, zo klinkt het. Hij zei ook dat de rechtbank haar discretionaire bevoegdheid heeft misbruikt toen zij zijn oorspronkelijke verzoek, op grond van die media-aandacht, om een nieuw proces afwees.

In de laatste dagen van het proces had de verdediging gevraagd om het proces ongeldig te laten verklaren, omdat Democratisch Congreslid Maxine Waters tijdens een betoging ‘bedreigingen tegen het juryproces’ en ‘dreigementen van geweld’ geuit zou hebben, toen ze opriep tot ‘confronterend’ protest. De rechter ging niet op die vraag in, omdat juryleden verondersteld worden het nieuws niet te volgen en zich niet te laten beïnvloeden. Al zei Cahill wel: ‘Congreslid Waters heeft u mogelijk iets gegeven dat zal toelaten om dit proces om te keren in beroep.’

Nelson beschuldigt ook het openbaar ministerie van procedurefouten en de openbare aanklagers van Minnesota van wangedrag toen zij de verdediging ‘in diskrediet brachten’. De advocaat zegt dat het hof zijn cliënt in de steek liet toen het Morries Hall, die bij Floyd in de auto zat toen de politie arriveerde, niet dwong om te getuigen.

Hij vindt ook dat de jury zich niet op de correcte manier heeft gedragen en de instructies voor de beraadslaging niet heeft opgevolgd.

George Floyd kwam op 25 mei 2020 om het leven toen Derek Chauvin hem ruim negen minuten tegen de grond duwde met zijn knie in Floyds nek, ook nog minutenlang nadat die het bewustzijn verloor. Agenten trachtten Floyd te arresteren omdat hij sigaretten zou proberen te kopen hebben met een vals bankbiljet van 20 dollar. Omstanders legden de arrestatie en het overlijden vast op video. Chauvin riskeert een celstraf van maximaal veertig jaar. De rechtbank van Minneapolis moet op 16 juni een beslissing nemen over de strafmaat.