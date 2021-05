De aankomende versoepelingen brengen extra uitdagingen mee voor de ordehandhaving. ‘Hopelijk zullen er minder bijeenkomsten als La Boum zijn. Hoe meer vrijheid, hoe meer mensen zich kunnen verspreiden.’

Extra patrouilles in Leuven, camera’s voor crowdcontrol in Gent, ­politiepaarden in Knokke: steden en gemeenten maken zich op voor een nieuwe fase van de corona­maatregelen. Nu al is het soms ­balanceren ...