De Bruyne met Manchester City naar finale Champions League

Manchester City heeft zich dinsdag met een 2-0 zege tegen Paris Saint-Germain geplaatst voor de finale van de Champions League. City, waarbij Kevin De Bruyne aan de aftrap verscheen als diepste aanvaller, won eerder al de heenwedstrijd in Parijs met 1-2.

PSG moest het dinsdag doen zonder Kylian Mbappé, die niet helemaal fit was. De thuisploeg kwam al heel snel op voorsprong op een veld dat wit zag van de hagel. De Parijzenaars wisten een schot van De Bruyne nog weg te werken, maar in de rebound kon Riyad Mahrez (11.) de 1-0 voorbij doelman Navas schuiven. In het vervolg van de eerste helft waren de betere kansen voor PSG. Marquinhos kopte op de lat, Angel Di Maria trapte net naast, Ander Herrera mikte over, maar scoren lukte de bezoekers niet.

Iets voor het uur probeerde Neymar het met een dribbel, waarmee hij in de zestien infiltreerde, maar Zinchenko kon afblokken. Even later legde Mahrez (63.) de wedstrijd in een definitieve plooi met zijn tweede van de avond. De Bruyne stuurde Phil Foden de diepte in en die legde de 2-0 klaar voor Mahrez. PSG viel daarna nog met tien, want Di Maria ging buiten de lijnen op de voet staan van Fernandinho en kreeg terecht rood. Foden kwam nog dicht bij de 3-0, maar zijn schot strandde op de paal. Van de Parijzenaars kwam er geen antwoord meer.

Woensdag ontvangt Chelsea Real Madrid in de tweede halve finale (heen 1-1). De finale volgt op 29 mei in Istanboel.