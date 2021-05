Pas dinsdagavond kreeg de overheid de ­aanval op haar websites enigszins onder controle. ­‘Gegevens werden niet gestolen. Het is vooral vervelend.’

Door een cyberaanval te richten op Belnet draaide dinsdag bij ­instellingen in het hele land het ­internetverkeer in de soep. Belnet is de overheidsorganisatie die internettoegang levert aan universiteiten ...