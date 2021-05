EU stopt investeringsakkoord met China in de koelkast

De Europese Commissie doet voorlopig geen inspanningen meer om het investeringsakkoord met China goedgekeurd te krijgen in de EU.

‘Het is duidelijk dat het klimaat niet bevorderlijk is voor de rati­ficatie, gezien de EU-sancties ­tegen China en de Chinese tegensancties tegen onder meer leden van het Europees Parlement’, zei bevoegd commissaris Valdis Dombrovskis.

Na zeven jaar van moeizame ­onderhandelingen sloot de Commissie, onder zware druk van Duitsland en bondskanselier Angela Merkel, eind vorig jaar een deal met Peking om de Chinese markt verder open te breken voor Europese bedrijven. Al snel kwam er tegenwind vanuit het Europees Parlement en lidstaten, omdat de deal onvoldoende garanties zou bevatten.

‘Sowieso bestond er al veel twijfel over het investeringsakkoord, om nog maar te zwijgen over de aanhoudende ­mensenrechten­schendingen tegen de Oeigoeren en de problemen in Hongkong en Taiwan’, zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit), die de beslissing verwelkomt. ‘De onaanvaardbare sancties die het Chinese regime recentelijk oplegde aan Europese instellingen en democratisch verkozen parlementsleden waren de spreekwoordelijke druppel. China gooide zijn eigen ruiten in.’

(bar)