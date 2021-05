Colruyt in Franstalig België 7 procent duurder dan in Vlaanderen

Colruyt blijft ­lokaal de goedkoopste supermarkt, maar de prijsverschillen tussen Vlaanderen en Franstalig België nemen toe.

Colruyt blijft zijn reclameslogan ‘de laagste prijs’ waarmaken, maar de prijsverschillen zijn soms ­miniem. Dat blijkt uit de prijs­vergelijking van Test Aankoop, waarbij voor verschillende supermarkten de prijs werd vergeleken van een boodschappenmandje met zo’n 250 courante producten. Colruyt garandeert alleen lokaal de laagste prijs, waardoor de verschillen tussen de Colruyt-winkels onderling kunnen oplopen.

Invloed van Albert Heijn

De belangrijkste factor is de aanwezigheid van Albert Heijn. In Vlaanderen volgt Colruyt alle promoties van de Nederlandse keten. Dat verklaart waarom de Colruyt-winkels in Franstalig België, waar er geen Albert Heijn-filialen zijn, 7 procent duurder zijn dan die in Vlaanderen.

Volgens Test Aankoop kunnen de prijsverschillen per product hoog oplopen. Een pizza van Dr. Oetker kostte in de Colruyt van ­Waterloo 2,99 euro, maar in Aalter was dat slechts 1,78 euro. Waterloo was dus 68 procent duurder. De ­Boni Eco wc-gel in Waterloo (0,99 euro) was dan weer goedkoper dan die in Aalter (1,45 euro).

In Vlaanderen is het prijsverschil tussen Albert Heijn en Colruyt miniem. Colruyt is 1 procent goedkoper. Carrefour blijkt dan weer 15 procent tot 19 procent duurder dan de goedkoopste Colruyt. Delhaize, AD Delhaize, Makro en Spar zijn 21 procent tot 22 procent duurder dan de goedkoopste Colruyt. Test Aankoop merkt op dat je, los van de locatie, veel kunt besparen door huismerken te kopen. Die zouden gemiddeld 45 procent goedkoper zijn dan merkproducten. Witte producten zijn nog goedkoper, maar beloven niet dezelfde kwaliteit.

Colruyt blijft met zijn Collect & Go ook voor onlinewinkelen lokaal de goedkoopste. Maar het houdt alleen rekening met de prijzen van andere afhaalpunten in de buurt. Het Nederlandse Jumbo is nog niet in de prijsvergelijking van Test Aankoop opgenomen, omdat het hier nog te weinig winkels heeft. Door de aanwezigheid van Jumbo moet Colruyt nu nog maar in een aantal winkels prijzen verlagen.