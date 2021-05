Huiszoeking bij leverancier mondmaskers van regering

Het gerecht is binnengevallen bij de Luxemburgse ­leverancier die 15 miljoen mondmaskers aan ons land leverde.

Het Brusselse gerecht heeft dinsdag huiszoekingen laten uitvoeren bij het Luxemburgse bedrijf Avrox, dat 15 miljoen mondmaskers ­leverde aan de Belgische staat. In juni was er al een onderzoek ­geopend naar de verkoop van de maskers. De huiszoekingen werden gecoördineerd door Eurojust, en vonden in verschillende landen plaats. Volgens de krant Le Soir, die het nieuws online meldde, ging het onder meer om huiszoekingen in Luxemburg. Het Brusselse parket bevestigt de huiszoekingen, maar wil geen verdere details geven. Volgens het parket gaat het om een onderzoek naar onder meer valsheid in ­geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en ­belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving.

De regering-Wilmès beloofde eind april 2020 een stoffen mondmasker voor elke Belg. Defensie schreef daarop een openbare aanbesteding uit. Twee bedrijven, waaronder Avrox, kregen het contract toegewezen.

Schadelijk bij gebruik

Verschillende bedrijven protesteerden daar toen tegen. Er waren heel wat vragen rond het bedrijf, onder meer over de ervaring die het beweerde te kunnen voor­leggen. Het bedrijf reageerde niet op onze vragen.

Eind februari raakte bekend dat de Avrox-maskers mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Sciensano adviseerde toen, op ­basis van een voorlopig onderzoek door de Hoge Gezondheidsraad (HGR), de maskers niet meer te ­gebruiken. De mondmaskers zouden nanodeeltjes zilver en titaniumoxide bevatten. Het rapport van de HGR sloot niet uit dat de toxicologische drempelwaarden bij ­gebruik overschreden kunnen worden.