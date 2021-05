Politieagent in burger in elkaar geslagen door jongeren in Brussel

In Sint-Gillis is maandag een politieman in burger in elkaar geslagen door een grote groep jongeren, dat schrijft Bruzz en wordt ook bevestigd door de Brusselse politie.

Volgens de woordvoerder van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) gaat het om een politieman die niet in dienst was, en dus in burger, maar de jongeren zouden hem toch herkend hebben. De agent zou op maandagavond rond 18u45 hebben gewandeld op de Jacques-Francksquare toen hij herkend werd door een groep jongeren. ‘Daarna werd hij achtervolgd en onder andere met een kruk geslagen’, aldus politiewoordvoerder Sarah Frederickx. ‘Hij raakte daarbij gewond en is zeven dagen arbeidsongeschikt.’

De agent kon ontzet worden door enkele handelaars uit de buurt die tussenkwamen.

Wat het motief van de jongeren was, is niet duidelijk. Volgens Frederickx loopt de spanning in de wijk in Sint-Gillis al enkele dagen op. ‘We houden de situatie in de gaten’, klinkt het.