Voetbalfans vs Grote Geld: 1-0 (ruststand)

Altijd wint het grote geld in de voetbalsport. Altijd. Straks weten we bijvoorbeeld wie dit jaar de Champions League finale speelt en ja hoor, het gaat weer tussen dezelfde miljardenclubs als altijd. De Champions League is dan ook de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Maar heel even leek die nog voorbijgestoken te worden door een nog grotere competitie, enkel voor superploegen.