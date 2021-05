Jonathan Sacoor zet studies aan Amerikaanse universiteit stop na conflict rond World Relays

Jonathan Sacoor zet zijn studies aan de University of Tennessee in de Verenigde Staten stop. Dat meldden ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘Le Soir’ dinsdag en is ondertussen bevestigd aan Belga.

Tegen de wil van zijn universiteit in besliste Jonathan Sacoor vorige week om toch deel te nemen aan de World Relays in Polen. In Tennessee vonden ze dat hij de voorkeur moest geven aan een studentenwedstrijd in Knoxville en waren ze bovendien van mening dat een reis naar Polen te veel coronarisico’s met zich meebracht, maar Sacoor legde de eis van de Amerikanen naast zich neer.

Afgelopen weekend haalde de University of Tennessee Sacoor al van zijn website. Toen was al duidelijk dat het moeilijk zou worden om nog terug te keren, en nu heeft Sacoor ook zelf beslist om er een punt achter te zetten. Bij hemzelf en zijn entourage waren al langer twijfels. Zijn prestaties waren sinds zijn verhuizing naar de VS minder en ook het contact met coach Jacques Borlée verliep moeilijk vanwege de grote afstand en het tijdsverschil. Sacoor is nu van plan om weer voltijds aan te sluiten bij de trainingsgroep van Borlée.