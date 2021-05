Stunt op het gravel: Elise Mertens klopt specialiste Simona Halep na slopende driesetter

Elise Mertens heeft op het graveltoernooi van Madrid gestunt. De Limburgse klopte de nummer drie van de wereld, Simona Halep, in drie sets.

Elise Mertens (WTA 16) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-1.000 toernooi in Madrid (2.549.105 euro). Ze versloeg op het Spaanse gravel de Roemeense Simona Halep (WTA 3) met 4-6, 7-5 en 7-5 na een gevecht van twee uur en 36 minuten.

Mertens had tegen de Roland Garros-kampioene van 2018 vier van de vijf vorige ontmoetingen verloren en begon ook niet te best aan de wedstrijd. Ze moest al in het derde game haar opslag inleveren. De Limburgse brak nog wel terug maar nieuw serviceverlies in het zevende spel kostte haar de set: 4-6 na 41 minuten.

De tweede manche ging gelijk op tot 6-5. Toen brak Mertens haar opponente voor de vierde keer in die set en trok met 7-5 aan het langste eind.

In de beslissende derde set kwam Halep 1-3 voor maar opnieuw toonde Mertens haar veerkracht. Bij een 6-5 voorsprong kreeg Belgiës nummer één twee matchballen op de service van Halep. Die kon de eerste nog redden maar sloeg de tweede in het net.

Mertens behaalde zo een prestigieuze overwinning tegen de tweevoudige toernooiwinnares van Madrid (2016 en 2017). In de kwartfinales neemt ze het op tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7), haar voormalige dubbelpartner. Die was met 6-1 en 6-2 een maat te groot voor de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 33).

De 25-jarige Mertens en de 22-jarige Sabalenka troffen elkaar al zes keer op het WTA-circuit. De Wit-Russische leidt met 4-2 en won ook de laatste drie ontmoetingen.