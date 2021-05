José Mourinho trekt weer naar Italië en wordt coach van AS Roma

José Mourinho zit vanaf volgend seizoen op de trainersbank van AS Roma. De Portugees volgt er zijn landgenoot Paulo Fonseca op.

Mourinho (58) werd op 19 april ontslagen door Tottenham. In Italië coachte hij al eerder Inter Milaan (2008-2010). Voordien was hij aan de slag bij Benfica (2000), Uniao Leiria (2001-2002), FC Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007 en 2013-2015), Real Madrid (2010-2013), Manchester United (2016-2018) en dus als laatste Tottenham Hotspur (2019-2021).

AS Roma staat momenteel op de zevende plaats in de Serie A, maar Mourinho is bijzonder enthousiast over zijn nieuwe taak in Italië. ‘Ik dank de familie Friedkin om mij te kiezen als leider van deze grote club en deel uit te maken van hun visie’, stelde de Portugees in een statement. ‘Na vergaderingen met de eigenaars en Tiago Pinto (de Portugese algemeen directeur bij Roma, red.) begreep ik hoe ambitieus deze club is. Het is dezelfde drive en ambitie waar ik altijd gemotiveerd door was en we willen samen een winnend project op poten zetten.’

Mourinho bedankte ook de fans. ‘De ongelooflijke passie van de fans bij AS Roma overtuigde me om deze job te aanvaarden. Ik kan niet wachten om volgend seizoen te starten.’

Eerder dinsdag besliste AS Roma afscheid te nemen van de huidige coach en landgenoot van Mourinho, Paulo Fonseca.

De Portugees ondertekende in de Italiaanse hoofdstad een contract tot 30 juni 2024.