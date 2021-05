EMA lanceert versnelde procedure voor Chinees vaccin

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA heeft een versnelde procedure geopend om een eventuele markttoelating voor het coronavaccin van de Chinese producent Sinovac te bekijken, zo heeft het agentschap dinsdag meegedeeld.

Het EMA lanceerde de zogenaamde rolling review naar het vaccin. Het agentschap baseert zich daarvoor op de voorlopige resultaten van laboratoriumstudies en klinische proeven. Die data suggereren volgens het agentschap dat het vaccin de aanmaak uitlokt van antilichamen tegen SARS-CoV-2, het virus dat covid-19 veroorzaakt.

Bij een rolling review bestudeert het EMA onderzoeksresultaten van zodra de producent ze ter beschikking kan stellen. Zo krijgen experts sneller zicht op een nieuw vaccin of medicijn. De procedure loopt tot het agentschap meent dat er voldoende informatie is vergaard en de producent een formele aanvraag tot markttoelating kan indienen.

Het EMA keurde tot dusver vier coronavaccins goed voor gebruik in de Europese Unie: de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson Johnson. Het vaccin van Sinovac is het vierde dat momenteel via een rolling review wordt bekeken. Ook de vaccins van Novavax en CureVac en het Russische Spoetnik V zitten in die procedure.