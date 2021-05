Belgische overheidswebsites slachtoffer van ‘zeer grootschalige’ cyberaanval

Het netwerk van Belnet, de overheidsorganisatie die internettoegang levert aan universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten, wordt dinsdag geconfronteerd met een ‘zeer grootschalige’ DDoS-aanval. Dat bevestigt woordvoerster Davina Luyten.

Bij een DDoS-aanval verstoren aanvallers een netwerk met opzet om de werking te verstoren. Het is niet duidelijk van waar de aanval komt. ‘Onze diensten zijn hard aan het werken’, zegt Luyten. ‘Evident is het niet, aangezien het om een zeer grootschalige aanval gaat waarbij het hele Belnet-netwerk wordt geviseerd.’

De impact is groot, zegt de woordvoerster. Belnet heeft meer dan 200 klanten. De internetconnectiviteit bij hen valt af en toe uit. Het is niet duidelijk welke organisaties de grootste impact ondervinden.

Tax-on-Web en MyMinfin zijn bijvoorbeeld regelmatig niet te bereiken, maar ook de online vergaderingen van de Kamer en de Senaat werden geannuleerd wegens de aanval. Als gevolg zijn bijna alle parlementaire commissies afgelast.

De oorzaak is een Ddos-aanval, een ‘distributed denial of service’-aanval, waarbij websites of servers bestookt worden met nutteloze aanvragen tot ze blokkeren.