Een Amerikaanse vrouw is na een zwangerschap van maar 29 weken bevallen van een zoon op het vliegtuig. Het ging om een vlucht tussen de Amerikaanse stad Salt Lake City en het eiland Hawaï. Extra bijzonder is dat de vrouw naar eigen zeggen niet wist dat ze zwanger was en dat er toevallig ook drie neonatale verpleegkundigen op de vlucht zaten. Een medepassagier filmde het hele gebeuren. Bekijk het in bovenstaande video.