Ex-Balta-topper slaat toe in kunstgras

De tapijtgroep Victoria, geleid door de Vlaming Philippe Hamers (ex-Balta) koopt de Nederlandse tapijtgroep Edel Groep, specialist in kunstgras.

Alle ogen in de tapijt- en vloerbedekkingsindustrie zijn dezer dagen gericht op de kunstgrassector. Daar staat de wereldspeler Sports & Leisure Group (SLG), opgebouwd rond het vroegere Domo van Jan De Clerck, te koop. Terwijl de gesprekken over die overname volop lopen, verandert een andere specialist in kunstgras van eigenaar.

De Britse Victoria Groep, een specialist in tapijt en andere vloerbedekking, koopt het Nederlandse Edel Groep. Edel is zowel actief in kamerbreed tapijt als in kunstgras. Het bedrijf is gevestigd in Genemuiden en is een directe concurrent van Vlaamse spelers zoals Lano die ook in kunstgras actief zijn.

De koper, Victoria, wordt dan weer geleid door Philippe Hamers (de vroegere nummer twee van Balta). Dat kocht de jongste jaren al een hele rits bedrijven op. Victoria is nu groter dan Balta en stelt 3.700 mensen tewerk. Het had al twee merken in de markt van kunstgras en voegt daar met Edel nog een speler aan toe.

Gereformeerde regio

Edel maakt als loonwerker ook getuft (kamerbreed) tapijt, vervaardigt backing voor tapijt en heeft een extrusie-afdeling in Duitsland. De kunstgrasafdeling in Genemuiden wordt als het kroonjuweel gezien. Het bedrijf haalde afgelopen jaar een omzet van 47,6 miljoen euro en haalt daarop een genormaliseerde bruto bedrijfswinst van 10 miljoen euro. Edel staat bekend als operationeel sterk bedrijf.

In Genemuiden zitten verschillende tapijtbedrijven. Ze hebben de afgelopen 25 jaar meer en meer de Vlaamse tapijtproducenten het vuur aan de schenen gelegd, door met lage kosten te werken. Genemuiden staat in Nederland bekend als een gereformeerde regio waar arbeidsethos hoog in het vaandel staat. ‘Genemuiden neemt meer marktaandeel af dan we toegeven’, zei wijlen Pierre Lano (van tapijtgroep Lano) daar in 2006 nog over. Balta, voelt als grootste Belgische tapijtproducent, de Nederlandse concurrentie al jaren aan de lijve. Betap en Condor zijn andere Nederlandse kwelduivels van de Vlaamse tapijtsector.

Ten Cate en SLG

Edel Groep was in handen van de financiële fondsen O2 Capital en VEP. Die namen voorbereidingen om het bedrijf te verkopen. Victoria, dat daar lucht van kreeg, heeft snel toegeslagen om zo andere kopers te snel af te zijn. Het is een illustratie van hoe de overnamemarkt op volle toeren draait.

Victoria heeft zijn versterking van zijn marktpositie in kunstgras daarmee al op zak, maar momenteel staan nog twee grote spelers in kunstgras te koop: SLG (opgebouwd rond het vroegere Domo) alsook het Nederlandse Ten Cate Grass. Beide groepen zijn in handen van financiële fondsen. De vraagprijs is echter zo hoog dat de kopers naar verwachting opnieuw financiële fondsen zullen zijn. Dat neemt niet weg dat wellicht ook industriële spelers als Mohawk (Quickstep, IVC…) het dossier gaan opvragen.