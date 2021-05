Kregen Truiense burgemeester en haar familie vervroegde vaccinaties?

Truiens gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) vraagt de gouverneur om de vaccinatiecampagne in zijn stad te onderzoeken. Uit gelekte documenten blijkt dat burgemeester Veerle Heeren in maart een afspraak had voor haar vaccin, terwijl ze niet de juiste leeftijd had om die al te krijgen. Ook twee familieleden en enkele kabinetsmedewerkers konden midden maart al een prikje krijgen.