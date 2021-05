In de nacht van maandag op dinsdag is een metrobrug ingestort in de stad Mexico, terwijl er een metro overheen reed. Dat blijkt uit bewakingsbeelden die verschillende Mexicaanse media uitgezonden hebben. Volgens officiële bronnen vielen er zeker vijftien doden en bijna zeventig gewonden.

Het ongeval deed zich voor in de buurt van metrostation Olivos, op lijn 12 van de metro in het zuiden van de hoofdstad. Verschillende treinwagons stortten op de grond, waarbij minstens één auto geraakt werd.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Op televisiebeelden is te zien hoe tientallen brandweermannen en hulpverleners in de weer zijn om passagiers van de metro te bevrijden. Reddingswerkers haalden passagiers met een ladder uit de metrostellen die van de brug omlaag hangen. Volgens de burgemeester Claudia Scheinbaum moesten de reddingswerkzaamheden onderbroken worden door de onstabiele situatie van de metrotrein. Er wordt gevreesd dat de dodentol nog zal oplopen omdat er mogelijk nog mensen in het puin liggen. Scheinbaum zegt dat er 34 gewonden in het ziekenhuis werden opgenomen.

Lokale media meldden dat omwonenden al jaren schade aan pijlers van het traject van de metrolijn hadden aangeklaagd. Er waren beschuldigingen van corruptie bij de aanleg van lijn 12. In 2014, kort na de ingebruikname van de metrolijn, moest die al opnieuw dicht voor maandenlange herstellingen.