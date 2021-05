Zware file op E40: ‘Vermijd zone’

Op de E40 van Gent naar Brussel is het omstreeks 8u15 nog altijd één uur aanschuiven voor Erpe-Mere. De weg werd na een ongeval iets voor 8 uur vrijgemaakt, maar de hinder is nog niet opgelost.

De meest recente verkeersinformatie vindt u hier.

De midden- en rechterrijstrook waren urenlang versperd na een ongeval met een vrachtwagen. Er was een tijdlang stilstaand verkeer en de file liep op tot 1.45 uur. Om 7.50 uur was de weg vrijgemaakt, maar de afhandeling van het incident zal lang duren. ‘Mijd de omgeving en rij om indien mogelijk’, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. De verwachte afhandeltijd is langer dan twee uur.

Een vrachtwagen ging dinsdagochtend omstreeks 5.10 uur om een onbekende reden aan het slingeren op de snelweg. Een lege container viel van de oplegger, die zelfs overkop ging en met de wielen in de lucht tot stilstand kwam.

‘We hebben nog geen prognose over wanneer de takelwerken achter de rug zullen zijn’, zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. De brandweer is ter plaatse voor opruimwerken, en om te controleren of het wegdek door het ongeluk niet beschadigd is geraakt.

Verkeer op lange afstand rijdt beter om. Wie van Gent naar Hasselt wil, rijdt beter via Antwerpen. Van Gent naar Brussel kan dat via de E17, N16 (Temsebrug) en A12. Van Kortrijk naar Brussel gaat het via Doornik het snelst.