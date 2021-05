Festival Dranouter wacht niet en start verkoopt tickets Zomersessies

Festival Dranouter bergt de plannen voor een editie met volle capaciteit op. In plaats daarvan kiezen de organisatoren dit jaar voor vier ­‘Zomersessies’, tussen 5 en 8 augustus. ‘We nemen de vlucht vooruit’, zegt de organisatie.

De concerten mikken op 2.500 toeschouwers per dag. Of daar een wettelijk kader voor komt, zal pas blijken op het Overlegcomité van 11 mei. Het festival biedt zijn bezoekers wel een ‘coronagarantie’: bij ­afgelasting worden de tickets terugbetaald. ‘We nemen de vlucht vooruit, met het engagement dat we ons flexibel aanpassen aan de regels en er alles aan doen om de Dranouter-sfeer te laten regeren’, zeggen de organisatoren aan VRT.

Van 5 tot en met 8 augustus kunnen 2.500 zitplaatsen per festivaldag geboekt worden, er is plaats voor 625 bubbels van telkens vier personen. Er zal één podium zijn in een goed geventileerde festivaltent. De bubbels kunnen aan een tafeltje genieten van vijf bands.

Er zal vooral Belgisch talent te zien zijn op de Dranouter Zomerssessies XL. Donderdag 5 augustus is Hooverphonic de headliner, vrijdag ‘20 jaar Flip Kowlier’, zaterdag 7 augustus komt Bart Peeters zingen, en zondag 8 augustus Het Zesde Metaal. De line-up zal nog worden aangevuld.