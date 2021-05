Vandaag storm, maar horeca heropent met terrasjesweer

Boven de noordzee werden hoge windsnelheden gemeten, waardoor er officieel een storm is in ons land. Maar de weergoden zijn de horeca welgezind, want dit weekend, wanneer de terrassen open mogen, schiet het kwik de hoogte in. Dit weekend wordt het tot 20 graden, zondag gaat het zelfs richting de 25 graden. ’s Avonds koelt het nog stevig af.

Een Britse stormdepressie trekt de noordzee in, er werden hoge windsnelheden gemeten van 80 tot 90 km/h. Daardoor is er sprake van een storm in ons land. Het gaat dinsdag stevig regenen en hard waaien, zeker aan de kust, en het blijft fris. Het noodnummer 1722 is actief voor wie stormschade heeft waarbij geen mensen in gevaar zijn. Wie wel hulp nodig heeft bij levensbedreigende situaties, kan 112 bellen.

Het weer wordt dit weekend beter. Zaterdagochtend kan er volgens het KMI hier of daar nog een beetje nattigheid vallen. ‘Maar dan moeten we maar wat langer slapen’, zegt weervrouw Sabine Hagedoren. ‘Want rond de middag breekt de zon door en wordt het echt terrasjesweer.’ Een warme trui zal nog wel van pas komen tegen de avond, omdat het nog flink afkoelt.

Zondag zal het wellicht drummen worden voor een plaatsje op de terrassen want dan wordt het nog warmer: 24 à 25 graden. Hier en daar wordt het lichtbewolkt, maar ook dan zal het ’s avonds afkoelen.

‘Veel caféhouders voorzien dekentjes voor hun klanten en hebben luifels of tenten geplaatst’, zegt Horeca Vlaanderen. Vanaf maandag vergroot opnieuw de kans op een bui, maar dat kan nog veranderen omdat het iets te ver af, zegt het KMI.

Koude april

Toch kan Sabine Hagedoren niet beloven dat we nu verlost zijn van het slechte weer van de maand april.

‘We hebben inderdaad wel de koudste aprilmaand in 35 jaar achter de rug. Zowel de algemene gemiddelde temperatuur (7,3 graden Celsius), de gemiddelde minimumtemperatuur (2,5 graden) als de gemiddelde maximumtemperatuur (11,9 graden) lagen ongeveer 3 à 4 graden lager dan het langdurig gemiddelde. Volgende week, ergens tussen 10 en 15 mei, moeten de ijsheiligen nog passeren’, zegt de weervrouw.

Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan optreden. ‘Toch kan ik niet beloven dat we nadien geen koude dagen meer krijgen. Het is de wind die dat bepaalt. En in april hebben we de pech gehad dat die vooral uit het noorden of het noordoosten kwam en dus koude lucht over ons blies. Terwijl de wind in deze periode meestal afwisselend uit het noordoosten of zuidwesten over ons komt. Dat was dus de oorzaak van de uiterst frisse maand april, meer moet je daar niet achter zoeken’, zegt Sabine Hagedoren.

Kan kan nog erger, want in april 1917 was het bijvoorbeeld gemiddeld maar 4,6 graden. Eind maart 2021 was dan weer de warmste dag in de hele maand maart sinds het begin van de dagelijkse metingen in 1892. Een paar dagen later sneeuwde het. Het weer blijft onvoorspelbaar. Net als het coronavirus.