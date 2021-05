Regering-Biden gaat meer vluchtelingen toelaten na kritiek

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden gaat dit jaar meer vluchtelingen toelaten. Het maximumaantal wordt opgetrokken van 15.000 naar 62.500.

Biden neemt de beslissing nadat partijgenoten en mensenrechtenactivisten scherpe kritiek hadden geuit op zijn voorstel om het aantal toegelaten vluchtelingen nog één jaar op 15.000 te houden. Dat historisch lage plafond was ingesteld door zijn voorganger Donald Trump. In Barack Obama’s laatste jaar als president lag dat nummer nog op 110.000. Voor alle duidelijkheid: het gaat over het hervestigingsprogramma van erkende vluchtelingen die naar de VS worden overgevlogen. Deze cijfers staan helemaal los van migranten die de grens van Mexico naar de VS oversteken.

Vluchtelingenquotum

In februari had Biden al eens overwogen dat quotum te verhogen tot 62.500, maar daar kwam hij in april op terug. Een regeringsbron zei toen aan Reuters dat Biden beducht was dat het verkeerd zou overkomen als de VS ineens veel meer vluchtelingen zouden opnemen, net nu zoveel mensen de grens oversteken. De nieuwe regering laat immers niet-begeleide minderjarigen de VS binnen om asiel aan te vragen. In maart alleen ging het om zo’n 19.000 minderjarigen. Biden wilde niet ‘al te open’ of ‘soft’ over­komen op het vlak van migratie door ook het vluchtelingenquotum te verhogen.

Daar kwam echter veel kritiek op onder meer van het invloedrijke progressieve parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez, die zei dat de president zijn campagnebeloftes niet nakwam. Het heeft de regering-Biden opnieuw van bocht doen veranderen.

125.000 vluchtelingen

In een verklaring klinkt het dat het eerdere maximum ‘de waarden van Amerika niet weerspiegelden als een natie die vluchtelingen verwelkomt en steunt’. Hij zegt er wel bij dat de ‘droevige waarheid’ is dat de 62.500 dit jaar niet zal worden gehaald. Biden verwijst daarvoor naar bezuinigingen die migratie-agentschappen ondergingen onder Trump.

Voor het komende jaar wil Biden het plafond verhogen naar 125.000. Maar ook dat doel zal moeilijk te halen zijn, waarschuwt de president. Het programma voor het toelaten van vluchtelingen moet namelijk worden ‘heropgebouwd’. ‘We werken er hard aan om de schade van de afgelopen vier jaar te herstellen’, zegt Biden.