Bill en Melinda Gates kondigen scheiding aan

Bill en Melinda Gates gaan scheiden, zo maakte het echtpaar maandag bekend via Twitter. Ze waren 27 jaar getrouwd.

‘Na veel nadenken en veel werken aan onze relatie, hebben we de beslissing genomen om ons huwelijk te beëindigen,’ twitterde Bill Gates. ‘We geloven niet langer dat we samen kunnen groeien als een koppel in deze volgende fase van ons leven.’

‘In de afgelopen 27 jaar hebben we drie ongelooflijke kinderen opgevoed en een stichting opgebouwd die over de hele wereld werkt om alle mensen in staat te stellen een gezond en productief leven te leiden.’

Het paar voegde eraan toe dat ondanks de scheiding, ze 'het geloof in die missie blijven delen en zullen blijven samenwerken bij de stichting.' 'We vragen om ruimte en privacy voor ons gezin terwijl we beginnen te navigeren door dit volgende leven,' voegden ze eraan toe.