Duitsers die volledig gevaccineerd of hersteld zijn, hoeven zich wellicht vanaf zaterdag niet meer aan de contactbeperkingen te houden. Mogelijk valt ook de avondklok voor hen weg.

De Duitse regeringspartijen zijn het erover eens dat er zo snel mogelijk versoepelingen moeten komen voor wie volledige ingeënt is tegen corona of volledig hersteld is na een besmetting. ‘We hebben op ...