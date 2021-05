Verenigde Naties bezorgd om racisme en geweld bij Belgische politie

België moet actie ondernemen om etnisch profileren bij de politie aan te pakken, vindt het VN-Comité voor uitbanning van raciale discriminatie CERD.

Vorige week publiceerde het CERD conclusies over het Belgische antiracismebeleid. CERD is het VN-expertencomité dat toeziet op de implementatie en interpretatie van het Internationaal Verdrag voor de uitbanning van rassendiscriminatie.

Uit hun rapport blijkt onder meer het uitblijven van een expliciet wettelijk verbod op etnisch profileren. Vervolgens is het CERD bezorgd over het ontbreken van gegevens over controles en over de personen die doelwit zijn van identiteitscontroles en slachtoffers van etnisch profileren.

‘Vandaag is er geen transparantie over politiecontroles op straat. Er zijn geen cijfers beschikbaar over hoeveel ID-controles er gebeuren, laat staan over etnisch profileren. Om echt te weten hoe vaak etnisch profileren voorkomt, is het nodig om identiteitscontroles te monitoren en te onderzoeken hoe de politie die uitvoert’, zegt Eveline Vandevelde van de campagne ‘Niet Normaal?! – Stop Etnisch Profileren’, dat samenwerkt met zeven Belgische mensenrechten-, jeugdwerk- en anti-discriminatieorganisaties en activist Yassine Boubout om etnische profilering aan te kaarten.

Diversiteit binnen het korps

Het CERD roept ook op tot meer etnische diversiteit binnen het politiekorps. En het adviseert ‘grondige en onpartijdige’ onderzoeken naar alle mogelijk racistische incidenten die zouden zijn veroorzaakt door de politie of waar de politie bij betrokken is.

Eerder in 2020 publiceerde het CERD ook een reeks aanbevelingen, die het nu herhaalt. Ons land moet volgens het CERD etnisch profileren uitdrukkelijk verbieden, het moet een actieplan tegen deze problematiek goedkeuren en het verzamelen van gegevens verbeteren. België moet ook formulieren gebruiken waarin de redenen voor politiecontroles worden uiteengezet.

Wat betreft ‘racistisch politiegeweld’, zegt het CERD bezorgd te zijn over de beschuldigingen van sterfgevallen in hechtenis en over de mishandeling van etnische minderheden, migranten of asielzoekers.

Het CERD dringt er ook op aan om een onafhankelijk klachtenmechanisme op te zetten. Ook wil het comité dat opleidingsprogramma’s voor politiefunctionarissen met aandacht voor etnisch profileren verbeterd worden.

Het CERD schrijft rapporten over alle landen die het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie hebben getekend. In 2015 stelde het CERD ook een rapport op voor Nederland. Daar raadden ze de Nederlandse regering aan om de traditie van Zwarte Piet te veranderen.