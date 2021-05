‘Kempense Bonnie en Clyde’ schuldig bevonden aan roofmoord

Marc Laudet en Ashley Van de Velde, de ‘Kempense Bonnie en Clyde’ zijn door de jury schuldig bevonden aan de roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts.

De Antwerpse assisenjury heeft Marc Laudet (46) uit Turnhout en zijn ex-vriendin Ashley Van de Velde (36) uit Herentals na twee uur beraadslaging schuldig bevonden aan de roofmoord op Christine Lenaerts (45) uit Grobbendonk. Zij werkte als verpleegkundige in de gevangenis van Antwerpen. Ze hadden haar drie jaar geleden ontvoerd uit haar woning en enkele dagen vastgehouden. Ze plunderden ondertussen haar bankrekening, probeerden haar auto te verkopen en hadden haar dan om het leven gebracht.

Verpleegster Christine Lenaerts uit Grobbendonk werd in 2018 gegijzeld en dood achtergelaten in een bosje.

De moord op de gevangenisverpleegster bracht drie jaar geleden een debat op gang over ­vervroegde invrijheidsstelling en penitentiaire verloven. Hoewel Ashley Van De Velde en Marc Laudet in november 2017 drie jaar cel kregen voor de gewelddadige homejacking, waren ze in maart 2018 allebei al op vrije voeten.

Laudet en Van De Velde hopen vooral dat de jury morgen mild zal zijn, als er straffen worden uitgedeeld.

