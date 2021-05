‘Organisatoren La Boum moeten zich aan de coronamaatregelen houden’

‘Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar’, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op de nieuwe aanvraag van La Boum. Eerder leek het alsof de minister de deur had opengezet om de bijeenkomst te laten plaatsvinden als testevenement.

Op 29 mei wil het collectief achter La Boum 2 opnieuw samenkomen in het Ter Kamerenbos in Brussel. Afgelopen zaterdag liep de tweede editie van het verboden evenement uit de hand. De politie onderzoekt de aanvraag.

‘We begrijpen de wens van velen om elkaar te ontmoeten. Waar in de huidige situatie geen begrip voor opgebracht kan worden, zijn mensen die in veel te grote groepen samenkomen, de coronamaatregelen niet respecteren en geweld gebruiken’, aldus minister Annelies Verlinden in een reactie op de nieuwe aanvraag van La Boum. ‘Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar.’

‘De vraag om meer mensen te ontmoeten, klinkt steeds luider. Met de coronamaatregelen die op 8 mei ingaan, zetten we een volgende stap en geven we een eerste antwoord op deze bekommernis’, zegt Verlinden. ‘Zo mogen, na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in de buitenlucht georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximum vijftig personen.’

Testevent

Maandagmiddag ontstond er verwarring omdat het leek alsof Verlinden de mogelijkheid stelde om La Boum 3 te laten doorgaan als testevent, maar dat heeft ze nu rechtgezet. ‘De voorwaarden voor deze testevenementen zijn streng, omdat in elk geval de veiligheid en gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd. Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is alleszins geen plaats’, zegt minister Verlinden.