Carcela en Cullen verdienden rood, oordeelt Referee Department

In de openingstopper van de Champions’ play-off tussen Club Brugge en Anderlecht ontsnapte middenvelder Josh Cullen zondag aan een rechtstreekse rode kaart. Dat heeft het Professional Refereeing Department maandag gezegd in zijn wekelijkse analyse. Ook in Oostende-Standard had Mehdi Carcela meteen uitgesloten mogen worden.

Een kwartier voor tijd in het Jan Breydelstadion ontving Cullen een gele kaart, nadat hij met de studs bovenop de enkel van Club-spits Dost was gaan staan. Scheidsrechter Laforge had rood moeten geven voor ernstig gemeen spel, klinkt het maandag. Videoref Boterberg valt evenwel niets te verwijten, aldus het Refereeing Department.

‘Bij de fout is geen hoge intensiteit of buitensporige kracht aanwezig’, luidt het oordeel. ‘Daardoor zijn niet alle criteria voor een VAR-interventie voldaan. De beslissing van de scheidsrechter is geen clear and obvious error.’

In de wedstrijd tussen Oostende en Standard ging ref Lothar D’hondt de mist in, maar ook de VAR beoordeelde de fase waardoor Mehdi Carcela zijn tweede gele kaart veroverde, verkeerd. Net voorbij de rust trapte de speler van de Rouches op de enkel van KVO-speler Hendry.

‘Het Professional Refereeing Department verwacht voor deze fout een directe rode kaart voor ernstig gemeen spel. Alle criteria voor een VAR-interventie, zoals hoge intensiteit, hoge tackle, contact, gestrekt been en stads vooruit, zijn immers aanwezig.’