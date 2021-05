Geen verplichte registratie meer, wel overal een corona-coördinator: zo moet heropening van terrassen verlopen

Zaterdag gaan de eerste terrassen weer open. Maar wie aan tafel wil schuiven voor een diner of een pintje, zal zich aan strikte regels moeten houden. En mondmasker dragen, behalve tijdens het eten of drinken, en afstand houden waar mogelijk. Toch is er een belangrijke regel die wegvalt in vergelijking met september: klanten zullen hun contactgegevens niet meer moeten achterlaten.