Premier League komt met nieuwe regels om nieuw Super League-debacle te vermijden

De Premier League heeft in reactie op de gefaalde Super League-plannen actie ondernomen om te voorkomen dat clubs in de toekomst nog dreigen om zich af te scheuren.

Op 18 april kondigden zes Engelse topclubs - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham - aan dat ze tot de Super League toetraden. Binnen de 48 uur zou het concept al instorten, na massale negatieve reacties van fans en kleinere clubs.

De Premier League vraagt de clubeigenaars nu een charter te tekenen, waarbij ze zich verbinden aan de principes van de competitie. Als ze zich niet aan dat charter houden, volgen er ‘zware sancties’.

‘De acties van enkele clubs zouden niet zo’n verdeeldheid mogen zaaien’, luidt het in een statement van de Premier League. ‘We zijn erop gebrand om de volledige waarheid te achterhalen en we houden de betrokken clubs aansprakelijk voor hun beslissingen en acties. We zullen samen met de FA (Football Association, red.) onze doelen op een snelle en gepaste manier nastreven, in overleg met fans en regering. De Premier League onderneemt de nodige acties om het spel, de clubs en hun fans te beschermen tegen verdere verdeeld- en onzekerheid.’

De zes clubs werd gevraagd om ‘alle relevante informatie en bewijsmateriaal met betrekking tot hun deelname’ aan de FA over te dragen. ‘Zodra we die informatie hebben, gaan we bekijken welke maatregelen we nog kunnen nemen.’

‘Sinds we notie kregen van de Super League, ligt onze prioriteit en focus op de preventie ervan, zowel in het heden als in de toekomst’, verklaarde een woordvoerder van de Engelse voetbalbond.

Zondag drongen fans van Manchester United hun stadion Old Trafford in om tegen eigenaar Glazer te protesteren. Ten gevolge van de acties werd beslist om de thuismatch tegen Liverpool uit te stellen. De FA veroordeelt het ‘gewelddadig en crimineel gedrag’ van de supporters, maar erkent wel dat’ de protesten van de fans tegen de Super League een cruciale rol speelden bij de preventie ervan’.